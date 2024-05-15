2024-05-15 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أعضاء حزبه تتضمن مطالبتهم بعدم الاشتراك في الاجتماعات التي تخص مساعي تغيير محافظ بغداد عبد المطلب العلوي. وقال المالكي في رسالة صوتية، تابعتها منصة “إيشان”: “الأخوة أعضاء دولة القانون، بلغني أنكم تشتركون في اجتماع تتداولون قضية تغيير المحافظ، وهذا ليس قرارنا ولم يصدر […]

ظهرت المقالة برسالة صوتية.. المالكي يبدأ حملة الدفاع عن محافظ بغداد أولاً على Eishan.