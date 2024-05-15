"المقاومة العراقية" تعلن توجيه ضربات لأهداف حيوية في إسرائيل

2024-05-15 19:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، توجيه ضربات لأهداف حيوية في إسرائيل، بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطور".

وأكد بيان لـ"المقاومة" اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم "أهداف حيوية داخل الأراضي الإسرائيلية، في منطقتي وادي أريحا وقاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بواسطة صواريخ نوع الأرقب (كروز مطور)

وأوضح البيان، أن هذه العمليات تأتي "استمراراً لنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً أهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".