نتائج منتخبا العراق للشابات والشباب لتنس الطاولة في بطولة غرب آسيا

2024-05-15 19:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت منافسات بطولة غرب آسيا لتنس الطاولة للشباب والشابات، المؤهلة إلى نهائيات آسيا، يوم الأربعاء، حيث أقيمت المنافسات في مجمع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية، بمشاركة أربعة منتخبات تمثل دول غرب آسيا، وهي العراق والسعودية والبحرين وقطر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة هرده رؤوف، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب شابات العراق تحت 19 عاماً للفرق بلغ نهائيات آسيا التي ستقام في الصين خلال شهر آب/ أغسطس المقبل، برفقة المنتخب البحريني، وجاء التأهل المباشر لعدم وجود منافس ثالث لهما".

وأضاف أن "منتخب شباب العراق خسر مباراة الافتتاح بنتيجة 2-3 أمام قطر"، مبيناً، إن "منتخبنا سيلعب يوم غد الخميس أمام المنتخب السعودي للتعويض، وبانتظار خسارة قطر أمام السعودية من أجل المنافسة على التأهل".