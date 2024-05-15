(واع) توقع مذكرتي تفاهم مع روسيا اليوم وسبوتنيك الروسيتين في قازان

2024-05-15 19:48:02 - المصدر: واع

قازان - واعوقعت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، مذكرتي تفاهم مع قناة روسيا اليوم ووكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).ووقع مذكرتي التفاهم ستار العرداوي مدير وكالة الأنباء العراقية (واع)، على هامش منتدى قازان الإسلامي المقام حاليا في مدينة قازان الروسية، مع مديرة قناة "RT العربية" مايا منّاع، وكذلك مع فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي، في وكالة أنباء وراديو سبوتنيك.وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وتأكيد إقامة العلاقات المتميزة بما يخدم البلدين وتوسيع التعاون في مجال تبادل المعلومات على أساس المساواة والاحترام المتبادل والرغبة في إقامة علاقات ودية على أساس التعاون المثمر .كما تهدف المذكرتان إلى تطوير التعاون المهني الثنائي في مجال الإعلام لأغراض تعزيز التعاون بين العراق والاتحاد الروسي ومتابعة المشاريع الرامية إلى تطوير حيز المعلومات، وتعزيز النقل الإخباري الموضوعي والمهني عن القضايا السياسية والثقافية والإنسانية والاقتصادية والرياضية وتعزيز تدفق المعلومات والتفاهم المتبادل والتقارب بين الشعبين إضافة إلى حصر عملية نقل الأحداث المتعلقة بالعراق من وكالة الأنباء العراقية.وقال ستار العرداوي مدير عام وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مذكرتي التفاهم الموقعتين ستعززان من أفق التعاون الثنائي لمديات أوسع وستنقلان ملف التعامل مع أحداث العراق إلى أبعاد جديدة كما ستشملان تبادلا للخبرات".بدورها، عبرت مديرة قناة "RT العربية" عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع (واع)، مشيدة بالتقدم الذي تشهده الوكالة واعتماد وسائل الإعلام المختلفة بما تنقله من أحداث في العراق.وأشارت إلى الرغبة في أن تثمر المذكرة إلى تعاون إعلامي شامل وتبادل الأفكار والخدمات الإعلامية.فيما قال فاسيلي بوشكوف مدير التعاون الدولي في وكالة أنباء وراديو سبوتنيك: "نحن سعداء جدًا بالحصول على شريك جديد، خاصة في بلد مثل العراق، ونتوقع الكثير من هذه المذكرة"، مؤكدا، أن "هذه المذكرة هي استكمال طبيعي تمامًا لتعاوننا مع دول العالم الإسلامي".