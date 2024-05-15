التربية تحدد آخر موعد لاستلام طلبات الاعتراض للمتقدمين لإشغال المقاعد الدراسية داخل العراق

2024-05-15 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، آخر موعد لاستلام طلبات الاعتراض للمتقدمين لإشغال المقاعد الدراسية داخل العراق.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للعلاقات الثقافية/ مديرية الإجازات الدراسية في وزارة التربية حددت يوم غد الخميس الموافق السادس عشر من أيار موعدا أخيرا لاستلام طلبات اعتراض المتقدمين للقبول في الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) من الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن قوائم المقبولين لإشغال المقاعد الدراسية للعام الدراسي 2024_2025".وأضاف، أن "اللجنة المختصة باشرت باستلام الاعتراضات للنظر فيها".