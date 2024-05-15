وزير الكهرباء ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يبحثان تسريع تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة في واشنطن
2024-05-15 19:48:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايات, اليوم الأربعاء, تسريع تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة في واشنطن.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, استقبل في مكتبه, مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة, جيفري بايات, بحضور السفيرة الأمريكية في العراق".
واضاف البيان، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون بين البلدين في مجال الطاقة, حيث استعرض الوزير مشاريع الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل, وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة عبر حزمة مشاريع للربط الكهربائي, ومشاريع اخرى في مجال الطاقة النظيفة".
واشار البيان الى، أن "اللقاء تطرق الى دور الشركات الامريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء في العراق".
وأشار الوزير –بحسب البيان- الى "العقود المبرمة مع شركة (GE) لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية لمدة 5 سنوات, وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة التي تنفذها حاليا الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق".
وواصل البيان أنه "تم مناقشة تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن مؤخرا, ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 آلاف ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة".
ودعا الوزير تلشركات الأمريكية إلى "تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة الكهربائية الذي تنفذه الوزارة في عدة مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى, ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ساعة يوميا".
من جانبه أكد المسؤول الامريكي "إهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز اداء منظومته الكهربائية, والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة".
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايات, اليوم الأربعاء, تسريع تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة في واشنطن.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, استقبل في مكتبه, مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة, جيفري بايات, بحضور السفيرة الأمريكية في العراق".
واضاف البيان، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون بين البلدين في مجال الطاقة, حيث استعرض الوزير مشاريع الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل, وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة عبر حزمة مشاريع للربط الكهربائي, ومشاريع اخرى في مجال الطاقة النظيفة".
واشار البيان الى، أن "اللقاء تطرق الى دور الشركات الامريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء في العراق".
وأشار الوزير –بحسب البيان- الى "العقود المبرمة مع شركة (GE) لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية لمدة 5 سنوات, وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة التي تنفذها حاليا الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق".
وواصل البيان أنه "تم مناقشة تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن مؤخرا, ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 آلاف ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة".
ودعا الوزير تلشركات الأمريكية إلى "تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة الكهربائية الذي تنفذه الوزارة في عدة مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى, ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ساعة يوميا".
من جانبه أكد المسؤول الامريكي "إهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز اداء منظومته الكهربائية, والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة".