وزير الكهرباء ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يبحثان تسريع تنفيذ مذكرة ‏التعاون ‏المبرمة في واشنطن

2024-05-15 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع مساعد وزير ‏الخارجية ‏الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايات, اليوم الأربعاء, تسريع تنفيذ مذكرة ‏التعاون ‏المبرمة في واشنطن.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, استقبل في مكتبه, مساعد وزير ‏الخارجية ‏الأمريكي لشؤون الطاقة, جيفري بايات, بحضور السفيرة الأمريكية في العراق".واضاف البيان، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون بين البلدين في مجال الطاقة, حيث استعرض الوزير ‏مشاريع ‏الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل, وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة ‏عبر ‏حزمة مشاريع للربط الكهربائي, ومشاريع اخرى في مجال الطاقة النظيفة".واشار البيان الى، أن "اللقاء تطرق الى دور الشركات الامريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء ‏في العراق".‏وأشار الوزير –بحسب البيان- الى "العقود المبرمة مع شركة (‏GE‏) لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية ‏لمدة 5 ‏سنوات, وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة‏ التي تنفذها ‏حاليا ‏الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق".وواصل البيان أنه "تم مناقشة تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس مجلس ‏الوزراء ‏ محمد شياع السوداني إلى واشنطن مؤخرا, ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 ‏آلاف ‏ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة".ودعا الوزير تلشركات الأمريكية إلى "تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة ‏الكهربائية ‏الذي تنفذه الوزارة في عدة مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى, ويتوقع أن ‏يسهم هذا ‏المشروع في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ‏ساعة يوميا".من جانبه أكد المسؤول الامريكي "إهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز ‏اداء ‏منظومته الكهربائية, والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة ‏للبيئة".