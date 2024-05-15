التربية تصدر تنويها للمتقدمين لإشغال المقاعد الدراسية داخل العراق

2024-05-15 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، يوم غد الخميس، (15 ايار 2024)، آخر موعد لاستلام طلبات الاعتراض للمتقدمين لإشغال المقاعد الدراسية داخل العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة للعلاقات الثقافية/ مديرية الإجازات الدراسية، حددت يوم غد الخميس، موعداً اخيراً لإستلام طلبات اعتراض المتقدمين للقبول في الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) من الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن قوائم المقبولين لإشغال المقاعد الدراسية للعام الدراسي 2024– 2025".

وأشار الى، ان "اللجنة المختصة باشرت باستلام الاعتراضات للنظر فيها".



