حملة واسعة لإزالة التجاوزات في الأعظيمة (صور)

2024-05-15 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شرعت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، (15 ايار 2024)، بحملة واسعة لإزالة التجاوزات في منطقة الأعظمية.

وذكرت الأمانة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه من أمين بغداد، نفذت بلدية الاعظمية وبإشراف المدير العام مصعب العبيدي، حملة واسعة لازالة التجاوزات عن شارع صليخ الرئيس، والشروع برفع جميع المشوهات العشوائية عن الأزقة الداخلية".

وأشارت الى "استمرار الحملات الخدمية المكثفة في عموم مناطق القاطع".







