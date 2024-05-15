ايران تعرض مساعدتها لتطوير حلبجة

2024-05-15 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول ايراني، اليوم الأربعاء، (15 ايار 2024)، استعداد بلاده تطوير مدينة حلبجة باقليم كردستان.

وقال القنصل العام الإيراني في محافظة السليمانية، محمد محموديان خلال زيارته إلى المدينة، ولقاءه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حلبجة، إن "هذه المنطقة تستحق المزيد من التطوير والشركات الإيرانية مستعدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف".

وأشار محموديان إلى "العلاقات التاريخية والثقافية بينهما والمكانة الخاصة التي تحظى بها حلبجة لدى شعب ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "معتبرا أن "هذه المنطقة تستحق المزيد من التطوير وأبلغ أن الشركات الإيرانية مستعدة لتحقيق هذا الهدف".

وذكر أعضاء غرفة تجارة حلبجة، بينما يقدرون الدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه المنطقة، أن المساعدة في فتح حدود سازان هو المطلب العام لمواطني حلبجة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما قيموا بشكل إيجابي وبناء وجودهم في المعرض الدولي إيران إكسبو 2024، وأكدوا على ارادتهم على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما ناقش الجانبان في هذا اللقاء سبل زيادة حجم التبادلات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والركاب، والاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية للحدود المشتركة.





