مفاوضات أمريكية لرفد كهرباء العراق بـ3000 ميغاواط
شفق نيوز/ ناقش وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بايات، يوم الأربعاء، رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 آلاف ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة.
جاء ذلك، خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، بحضور السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث استعرض فاضل، مشاريع الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة عبر حزمة مشاريع للربط الكهربائي، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة النظيفة.
وتطرق اللقاء، إلى دور الشركات الأمريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء في العراق، وأشار وزير الكهرباء، إلى العقود المبرمة مع شركة (GE) لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية لمدة 5 سنوات، وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة التي تنفذها حاليا الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق.
وناقش الجانبان، بحسب البيان، تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى واشنطن مؤخراً، ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 آلاف ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة.
ودعا وزير الكهرباء العراقي، الشركات الأمريكية إلى تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة الكهربائية الذي تنفذه الوزارة في مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى، متوقعاً أن يسهم هذا المشروع في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ساعة يومياً.
من جانبه، أكد المسؤول الأمريكي، اهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز أداء منظومته الكهربائية، والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة.