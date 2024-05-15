2024-05-15 20:00:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت تقارير دولية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ديون العراق الخارجية إلى الصين لأكثر من 600 مليون دولار. وذكر التقرير الذي نشره البنك الدولي لشهر نيسان الحالي، أن “الاقتصاد الصيني يتوسع بوتيرة سريعة، حيث تجاوز متوسط نمو الدخل القومي الإجمالي السنوي أكثر من 13% على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك، تعد الصين أيضًا واحدة من […]

ظهرت المقالة الثاني عربياً بعد مصر.. البنك الدولي: العراق مدين للصين بأكثر من 600 مليون دولار أولاً على Eishan.