2024-05-15 20:00:09 - المصدر: منصة إيشان

جرّمت نقابة الأطباء العراقية إجراء عمليات تغيير لون العينين في مراكز التجميل وحصرها بالأطباء المختصين، محذرة من تسبب تلك العمليات بالعمى. وقال عضو النقابة الدكتور جاسم العزاوي، في تصريحات تابعتها “إيشان”، إن “فرق التفتيش رصدت إجراء مراكز التجميل وأطباء تجميل لعمليات تغيير لون العينين بعد إقبال كبير شهدته تلك المراكز على تغيير اللون، خصوصا للأزرق […]

ظهرت المقالة هل يمكنك تغيير لون عينيك في مراكز التجميل العراقية؟ أولاً على Eishan.