2024-05-15 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنجاز أوراق لاعب منتخب الشباب "اريان أمين".وقال بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عضو الاتحاد ومدير دائرة المنتخبات محمد ناصر أكد، إنجاز الأوراق الرسميّة كافة للاعب منتخب الشباب ونادي فكتوريا كولن الألماني"اريان أمين".وأضاف البيان، أن "اللاعبَ تواجدَ مؤخراً في معسكرِ منتخب الشباب الذي أقيم في بغداد وتمّ قبلَ ذلك إنجاز المرحلة الأخيرة من أوراقه بإصدار جواز سفره بجُهود مشتركة للمديرِ الإداري للمنتخب "نديم كريم" ولجنة اللاعبين المحترفين في الاتحاد".يشار، إلى أن "اللاعب، صاحب الـ ١٧ عاماً هو شقيق اللاعب الدولي "يوسف أمين"، ويعد ضمن مجموعةِ اللاعبين المحترفين في أوروبا الذين وقعَ اختيار المدرب "عماد محمد" وملاكه المُساعد عليهم استعداداً للمُشاركاتِ المُقبلة التي تنتظر منتخبنا الشبابيّ.