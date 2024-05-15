إحباط تهريب 51 كغم من مادة الكرستال في دهوك

2024-05-15 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلن جهاز أمن محافظة دهوك (الاسايش)، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، إحباط تهريب 51 كغم من مادة الكرستال المخدرة كان مخبأة داخل خزان وقود مركبة.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "قوات آسايش (سيميل) التابعة لمديرية آسايش دهوك وضعت يدها خلال عملية أمنية نفذتها في شهر شباط المنصرم، على (51) كغم من مادة سائلة كانت مخبأة داخل مركبة"، مبينا أن "الفحوصات أثبتت احتواء المادة السائلة على مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف أن "العملية أسفرت كذلك عن اعتقال متهمين اثنين بأسماء (م.ر.ا) و(ا.ی.ر)"، مؤكدا "فتح محضر تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".