الأمانة العامة تعلن تشكيل لجان لاستلام مشاريع الأبنية المدرسية النموذجية

2024-05-15 20:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن فريق الإعلام الحكومي، الأربعاء، تشكيل لجان لاستلام مشاريع الأبنية المدرسية النموذجية من الشركتين الصينيتين المنفذتين. وقال عضو فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الأبنية المدرسية النموذجية تأتي تزامنا مع توجهات الحكومة وأولوياتها في البرنامج الحكومي ضمن القطاع التربوي، مبينا ان خطة الأمانة العامة ستسلم الى وزارة التربية لغرض استيعاب التلاميذ ضمن الرؤية الحكومية وضمن مشروع توفير ابنية مدرسية نموذجية ملاءمة للطلبة. وأضاف، أن المشروع الذي ينفذ وفقاً للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية يهدف الى توفير أبنية مدرسية نموذجية ملاءمة للتلاميذ، وإنهاء ظاهرتي المدارس الكرفانية والطينية، والدوام المزدوج والثلاثي، موضحا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة برئاستها وبعضوية وزارة الإعمار والإسكان ودائرة المهندس المقيم و ممثل عن شركتي باور جاينا وسينوتيك المنفذتين للمشروع في كل محافظة لاستلام هذه المدارس بعد ان يتم تدقيق كافة التفاصيل ومطابقة المواصفات الفنية والهندسية المدرجة ضمن العقد المبرم مع شركتي باورجاينا وسينوتيك. وأشار الى أن اللجنة العليا لبناء المدارس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه دعوة الى شركات القطاعين الخاص والعام لتقديم عروضها لغرض تأثيث هذه الأبنية المدرسية النموذجية تأثيثا كاملا وسيتم اختيار شركات رصينة بهذا الصدد.