ذي قار: شركتان روسية ويابانية تساهمان بتطوير النموذج البتروفيزياوي لحقل اريدو النفطي

2024-05-15 21:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت شركة نفط ذي قار، اليوم الاربعاء، أن شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية ساهمت مؤخرا بتطوير وتحديث النموذج البتروفيزياوي لحقل اريدو النفطي من أجل تحسين البيانات الجيولوجية للحقل.وقال عزيز ياسر مسؤول شعبة الرسوميات في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية إن “هذا العمل يأتي ضمن خطة...

