2024-05-15 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات مهرجان "شَلّ وشپك" الخاص بالزي الكوردي التراثي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان أقليم على كورنيش زاخو بالقرب من جسر الدلال التاريخي، وتضمن فعاليات متنوعة منها عرض للأزياء الكوردية التقليدية، بالإضافة إلى حفلات غنائية شارك فيها فنانون من مختلف محافظات إقليم كوردستان، وكذلك فنانون من خارج البلاد.

وفي كلمته خلال المهرجان، مسؤول إدارة زاخو أكد كوهدار شيخو، أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو الحفاظ على التراث الكوردي، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بهذا التراث وضمان استمراريته للأجيال المقبلة.

وأضاف شيخو أن "زاخو تعتبر من أهم مدن إقليم كوردستان إذ تحتضن العديد من المواقع التاريخية، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والأدباء والشعراء".

يذكر أن مهرجان زاخو للزي الكوردي يقام للمرة الثانية وسيستمر لمدة يومين متتاليين.