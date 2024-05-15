النفط يتراجع ويلامس أدنى مستوى في 11 أسبوعا

2024-05-15 21:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا بعد أن أظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في الدول المتقدمة من المرجح أن يتراجع هذا العام. بحلول الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.76 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 77.42 دولارا للبرميل. وقللت الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 اليوم الأربعاء بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا واستندت في ذلك بالأساس إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضافت الوكالة أن حجم الطلب على النفط في هذه الدول انكمش في الربع الأول هذا العام. وانخفضت أسعار تلك العقود الآجلة على الرغم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي وعلى الرغم أيضا من بيانات تضخم أميركية دعمت توقعات المحللين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة مرتين في وقت لاحق هذا العام.