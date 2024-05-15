تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني (الأسيكودا) في ميناء أم قصر الأوسط والجنوبي ومركز كمرك سفوان

2024-05-15 21:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأربعاء، البدء بالتنفيذ الفعلي لتطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني الأسيكودا في ميناء أم قصر الأوسط والجنوبي ومركز كمرك سفوان. وقال بيان للهيئة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه بإشراف ومتابعة مباشره من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك حسن حمود العكيلي وحسب وثيقة الاتفاق الموقعة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد UNCTAD وتنفيذاً للخطة الموضوعة للهيئة العامة للكمارك العراقية تم اليوم البدء بالتنفيذ الفعلي لتطبيق نظام الأتمتة ألإلكتروني الأسيكودا في ميناء ام قصر الاوسط والجنوبي ومركز كمرك سفوان ، وجاء هذا لإكمال المشروع الذي بدأته الهيئة لأتمتة المراكز الكمركية بأستخدام نظام الأسيكودا الذي يساعد على توحيد الاجراءات الكمركية والوصول الى تقارير احصائية دقيقة حول البضائع المستوردة والمصدرة وتنفيذ القرارات الكمركية الصادرة. وأضاف البيان، أنهتم استكمال إجراءات التحول الالكتروني الأتمتة في مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في مطلع شهر آذار من العام الحالي وقبله تم أتمتة مركز كمرك الشحن الجوي ومركز صالة المطار والميناء الجاف في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، ليصبح المجموع الكلي للمراكز الكمركية التي تم أتمتة العمل الكمركي بها 7 مراكز كمركية ثلاثة منها في بغداد وأربعة في البصرة تشمل مركزا جويا ومراكز بحرية ومركزا بريا. وأشار الى، أن العمل مستمر في تطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية الأسيكودا في جميع المراكز الكمركية تباعا في الفترة المقبلة.