العراق يحقق المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز للجامعات

2024-05-15 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر تصنيف التايمز العالمي، اليوم الأربعاء، نتائج نسخته الخاصة بالجامعات الفتية (Young University Rankings 2024) التي يبلغ عمرها خمسين عاما أو أقل والتي شاركت فيها ستمئة وثلاث وسبعون جامعة حول العالم.وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " موقع التصنيف الرسمي (​https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/young-university-rankings#!/length/25/locations/IRQ/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats​​​) أظهر تسع جامعات عراقية هي الجامعة التكنولوجية التي جاءت في الترتيب التنافسي (301-350) ثم جامعة النهرين (501-600) وجامعة القادسية (501-600) وجامعة الأنبار (501-600) وجامعة بابل (501-600) وجامعة ديالى (501-600) والجامعة التقنية الوسطى (601+) وجامعة كربلاء (601+) وجامعة الكوفة (601+) فيما أشرت النسخة الماضية للتصنيف نفسه أربع جامعات للعام 2023".وأوضحت، أن "الجامعات المتنافسة تخضع إلى تقييم يستند إلى مؤشرات الأداء المعتمدة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة (THE World University Rankings) وفي ضوء الأوزان المعطاة لكل من التدريس والبحث ونقل المعرفة والنظرة الدولية.ولفتت إلى، أن "العراق حقق المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز للجامعات للعام 2024 من خلال تسجيل الجامعات العراقية تنافسها في التصنيف الذي قيم 2024 جامعة من 108 دول حول العالم".