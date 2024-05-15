2024-05-15 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن مستوطنًا إسرائيليًا وجهت له تهمة النصب والاحتيال بعد حصوله على معلومات ائتمانية من إسرائيليين بشكل احتيالي، وإجراء معاملات بقيمة نحو نصف مليون شيكل تحت مزاعم تقديم الدعم لجنود الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن “ذلك المحتال استغل بشكل ساخر فترة الحرب الحساسة، وحصل على معلومات ائتمانية وبعدها أجرى عشرات الطلبات التي […]

ظهرت المقالة بينما تفرم أطفال غزة.. بيتزا وخمور لجنود الجيش الإسرائيلي بنصف مليون شيكل! أولاً على Eishan.