وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية

2024-05-15 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، المستجدات الإقليمية والدولية.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ(33) في مملكة البحرين الشقيقة".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لمواجهتها".وتابع البيان، أن "الجانبين أكدا أهمية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوترات والأزمات التي تواجهها المنطقة وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية".وأشار وزير الخارجية- بحسب البيان- إلى "استضافة القمة الـ 34 المزمع عقدها العام المقبل في العراق".