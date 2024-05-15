لماذا يلجأ الكرد الى المحكمة الاتحادية لحل مشاكل الاقليم؟

2024-05-15 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف النائب السابق والسياسي الكردي غالب محمد، اليوم الأربعاء (15 ايار 2024)، عن أسباب اختيار الكرد للمحكمة الاتحادية لحل جميع مشاكلهم الداخلية.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية وغير خاضعة لأي ضغوطات من أي جهة سياسية، وبالتالي يتم تفضيلها لحل جميع الإشكاليات القانونية ولا يتم اللجوء للمحاكم في الإقليم".

وأضاف أن "إصدار المحكمة الاتحادية لقرارات تتعلق بقضايا مصيرية وعدم خضوعها لأي رغبات سياسية جعل الكرد يلجأون اليها ويرفعون شكاويهم لها في جميع القضايا السياسية والمحلية وغيرها".

ومن المؤمل ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد المقبل 19 ايار 2024، دعوى من رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني لالغاء الفقرة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليهم، والمتعلقة بتوزيع عدد المقاعد بين محافظات الاقليم.

وسبق ان لجأ الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك موظفي الاقليم برفع دعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا من بينها الطعن بقانون انتخابات برلمان كردستان او فيما يتعلق برواتب الموظفين في الاقليم.