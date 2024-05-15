اللجنة المالية "لا تعرف شيئا" عن جداول الموازنة

2024-05-15 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (15 ايار 2024)، عدم معرفتها بالتفاصيل الدقيقة والرسمية حول جداول موازنة سنة 2024.

وقال عضو اللجنة محمد نوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية لا تعرف أي تفاصيل دقيقة ورسمية بشأن جداول موازنة سنة 2024، ولا يمكن الاعتماد على أي معلومة وتفاصيل تنشر او تسرب ببعض وسائل الاعلام"، مؤكدا: "نحن ننتظر وصولها الينا بشكل رسمي، وربما ستكون منتصف الأسبوع المقبل في البرلمان".

وبيّن نوري ان "هناك ارتفاعا كبيرا في العجز المالي في موازنة سنة 2024، بحسب بعض المعلومات، ولهذا سيتم دراسة الجداول بشكل دقيق وسنعمل على تقليل الإنفاق العام، لتخفيض العجز"، مؤكدا ان "هذا العجز ستكون له تأثيرات على الوضع المالي للبلاد وكذلك المشاريع الحكومية المختلفة".

وشهدت وزارة التخطيط اليوم الاربعاء اجتماعا للجنة تعديل جداول الموازنة وبحضور وفد اقليم كردستان، وجرى مناقشة تقليل العجز برفع ايرادات الجباية ولاسيما ايرادات الكهرباء ومبيعات الوقود وتقييدها ايرادا للخزينة، فضلا عن مناقشة اجراء المناقلات في حصة اقليم كردستان.

وتشير الارقام الى ان الموازنة ارتفعت من 199 تريليون الى 228 تريليون دينار، فيما ارتفع العجز من 63 الى قرابة 80 تريليون دينار.