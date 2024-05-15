شركة جولدن جيت فينتشرز تحصل على أول إغلاق لصندوقها الجديد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بقيادة شركة الخور القابضة ومجموعة العطية والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني

2024-05-15 22:17:25 - المصدر: شركة جولدن جيت

على اليسار، مايكل لينتس، شريك في Golden Gate Ventures. على اليمين، حسين عبد الله، مستشار أول في Golden Gate Ventures. في الخلفية، مكتب شركة Golden Gate Ventures في الدوحة.

الدوحة، قطر، 15 مايو 2024 — أعلنت شركة جولدن جيت فينتشرز " وهو صندوق لرأس المال الاستثماري أسسه مواطنون في وادي السيليكون" اليوم عن إنشاء أول صندوق لها بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تعهدات بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من بعض أبرز العائلات في قطر: شركة أنكور للاستثمار، الشركة المتعددة الجنسيات - شركة الخور القابضة ذات 60 عاماً من التاريخ؛ ومجموعة العطية المعروفة على نطاق واسع بدعمها الهائل لتطوير الشركات المحلية، والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني.

يمثل الإعلان عن الإغلاق الأول لصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي والمدعوم من ركائز مجتمع الأعمال الخاص في قطر خطوة كبيرة في اتجاه تطلعات شركة جولدن جيت فينتشرز لدفع الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يجمع الصندوق بين التأثير الإقليمي الإجمالي لمستثمريه والخبرة العميقة في تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة لشركة جولدن جيت فينتشرز الممتدة عبر وادي السيليكون و قارةآسيا. يعد صندوق رأس مال الاستثماري لشركة جولدن جيت فينتشرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أول صندوق دولي لرأس المال الاستثماري يتم إنشاؤه وإدارته في قطر. انتقل مايكل لينتس، الشريك في شركة جولدن جيت فينتشرز إلى قطر، لتعميق التزام الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"يشرفنا للغاية أن نتشارك مع شركة الخور القابضة ومجموعة العطية والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني في صندوقنا الذي افتتحناه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن تأثيرهم الجماعي في المنطقة لا يقدر بثمن، ويؤكد التزام دولة قطر تجاه النظام البيئي الإقليمي للشركات الناشئة. تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دولة قطر كمركز متنامي للابتكار، مع صعود قطر كمنارة للتقدم. إن الجمع بين الحكومة الداعمة والسياسات الاقتصادية التقدمية، والتركيز القوي على التنويع والابتكار من الأمور الهامة للغاية. صّرح فيني لوريا، الشريك المؤسس في شركة جولدن جيت فينتشرز ، قائلاً: "إن هذا يذكرني بالأيام الأولى التي قضيتها في سنغافورة في عام 2011، عندما تأسست شركة جولدن جيت فينتشرز قبل جميع شركات رأس المال الاستثماري التي تلت ذلك بفترة وجيزة".

"في شركة الخور القابضة، إننا نؤيد بشدة التطوير المستمر والتوسع في الصناعات والقطاعات الجديدة ضمن مشهد الأعمال القطري. وإنه لمن دواعي فخرنا أن نعلن عن قرارنا بأن نصبح مستثمرًا رئيسيًا في صندوق رأس مال الاستثماري لشركة جولدن جيت فينتشرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يمثل إنجازًا هامًا كأول صندوق دولي لرأس المال الاستثماري يتم إنشاؤه وإدارته في قطر.

علاوة على ذلك، إننا على ثقة كاملة من أن تعاوننا مع صندوق رأس مال الاستثماري لشركة جولدن جيت فينتشرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق فوائد ملموسة للمشهد الاجتماعي والاقتصادي في قطر. ومن خلال تسهيل ظهور الحلول المبتكرة، وخلق فرص العمل، ودعم أجندة التنمية الوطنية، فإننا نساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 وفي بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتم فيه تسليط الضوء على القوة الاقتصادية لدولة قطر والنظام البيئي الناشئ للشركات الناشئة. تم الكشف عن صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأول مع انطلاق منتدى قطر الاقتصادي في الخلفية، حيث اجتمع الآلاف من قادة الأعمال العالميين في قطر لمناقشة مسار الدولة الخليجية على الساحة العالمية. وفي وقت سابق من العام، استقطبت قمة الويب في قطر أكبر تجمع للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، مما سلط الضوء على مشهد الشركات الناشئة المتنامي في المنطقة.

وصرّح يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً : "يمثل إطلاق شركة جولدن جيت فينتشرز في قطر تقدمًا ملحوظًا نحو تنويع قطاع رأس المال الاستثماري. وتوسع شركة جولدن جيت فينتشرز في الإقليم، والذي تميز بتأسيس مقرها الرئيسي في قطر لتعزيز بيئة أعمال مزدهرة، وتسريع ريادة الأعمال وتعزيز النمو داخل النظام البيئي للشركات الناشئة في قطر.

وقالت مريم بنت خالد العطية: "يسعدنا أن ننضم إلى صندوق رأس مال الاستثماري لشركة جولدن جيت فينتشرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشريك محدود. ومن المشرف حقًا أن نكون جزءًا من تشكيل النظام البيئي لرأس المال الاستثماري في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتوقع التأثير الذي ستحدثه هذه المبادرة على مختلف الاقتصادات، والجوانب التكنولوجية والتعليمية والثقافية لمجتمعاتنا.

من المزمع أن يركز الصندوق الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي على دعم الشركات الناشئة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة البديلة والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي بين الشركات والتكنولوجيا العميقة المتعلقة بالطاقة. إن دعم الابتكار في هذه المجالات ذات الطلب المتزايد من شأنه أن يزيد من ريادة قطر الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة البديلة، مما يعزز نفوذها العالمي المتنامي في مجال الطاقة مع تسارع العالم في تنفيذ أجندة المناخ. وتشمل القطاعات الإستراتيجية الأخرى التي من المقرر أن يغطيها صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأول التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم، والتي ستعزز أجندة التنويع الاقتصادي في قطر.

"تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030، فإنني متحمس للعمل مع شركة جولدن جيت فينتشرز لإطلاق أول صندوق دولي لرأس المال الاستثماري في الدوحة. في الواقع، إننا نهدف إلى دعم رواد الأعمال، وجذب المواهب، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال حسين عبد الله، كبير المستشارين في شركة جولدن جيت فينتشرز : "إنني ممتن بشدة لمستثمرينا الذين يدعمون استراتيجيتنا".

"تمر قطر بمرحلة هامة في تطورها كاقتصاد عالمي، وسوف يستهدف صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة، بالاعتماد على رأس المال الاجتماعي والمالي الواسع لمستثمرينا، بالإضافة إلى خبرتنا العميقة في بناء أنظمة بيئية مزدهرة للشركات الناشئة. وقال مايكل لينتس، الشريك في شركة جولدن جيت فينتشرز : " إننا نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تساعد في وضع قطر والشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الخريطة العالمية".

عند الإعلان عن صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأول التابع لشركة جولدن جيت فينتشرز ، أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق دليلها التمهيدي للنظام البيئي للشركات الناشئة في قطر بعنوان "قطر تنهض: حيث يتلاقى الطموح ورأس المال". باعتباره دليلاً تمهيديًا للصناعة، فهو يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تقارب العوامل المختلفة - سياستها الاقتصادية القوية، والمشهد الاستثماري، والنظام البيئي للشركات الناشئة، ومجموع المواهب، والتأثير الثقافي - في العقد الماضي لوضع الدولة الخليجية كاقتصاد عالمي تقدمي. حيث من شأنه أن يكشف عن الفرص المتاحة في القطاعات الرئيسة، وهي تكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا الصحية - والتي من المتوقع أن تمهد الطريق للانتشار السريع في قطر على مدى العقدين المقبلين. والأهم من ذلك، أن التقرير يوضح الأسباب التي تجعل قطر مركزًا إقليميًا لأي أعمال تجارية عالمية.

قبل تأسيس مكتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، أمضت شركة جولدن جيت فينتشرز ما يقرب من عقد من الزمن في بناء علاقات عميقة في جميع أنحاء المنطقة، وإنشاء الشبكات المناسبة، وتنظيم فريق كبير يتمتع بالفهم العميق للفرص الهائلة في المنطقة. وفي ذلك الوقت، كانت الشركة قد أثبتت نفسها بالفعل كمساهم قوي في النظام البيئي للشركات الناشئة، حيث جلبت خبرة عميقة من وادي السيليكون ودعمت نمو سنغافورة كمركز للشركات الناشئة على الخريطة الدولية.

خلال العامين الماضيين، شهدت شركة جولدن جيت فينتشرز نموًا ملحوظًا: حيث قامت ببسط حضورها من خلال إنشاء عملياتها في فيتنام عام 2022 للاستفادة من صعودها كاقتصاد عالمي رائد؛ تزامن ذلك مع إنشاء مكتب في المملكة العربية السعودية عام 2023 للاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا؛ وإضافة كيان لها في نيويورك في الأشهر الأخيرة لمساعدة شركات المحافظ على جمع الأموال من المنطقة.