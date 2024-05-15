رئيس الجمهورية يؤكد لنظيره الفلسطيني موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية

2024-05-15 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لنظيره الفلسطيني محمود عباس، موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، فيما شددا على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء في مقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين".وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وما خلفه من مأساة إنسانية، حيث أكد رئيس الجمهورية موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على وجوب وقف الحرب والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة".وأشار الرئيس إلى أن "الأوضاع في فلسطين اصبحت لها تداعيات على المنطقة باسرها"، مؤكدا "أهمية تعزيز العمل المشترك ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل كامل حقوقه".وشدد الرئيسان، حسب البيان، على أن "القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على إيجاد الحلول الشاملة والعادلة ".