ثاني هجوم من نوعه خلال 48 ساعة.. استشهاد واصابة 3 جنود بهجوم داعشي في كركوك

2024-05-15 22:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء (15 ايار 2024)، باستشهاد جندي واصابة 2 اخرين بهجوم لداعش في قضاء الدبس بكركوك، في ثاني هجوم من نوعه من داعش خلال 48 ساعة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الفوج الثاني من اللواء 132 من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، تعرض لهجوم قرب مقبرة قرية علاوي محمود في قضاء الدبس بكركوك".

واشار الى "استشهاد جندي واصابة اثنين اخرين"، مبينا انه "تم استخدام اسلحة الكلاشنكوف والقنص في الهجوم".

ويعد هذا الهجوم هو الثاني خلال 48 ساعة، بعد هجوم على نقطة للجيش العراقي في مطيبيجة بين حدود صلاح الدين وديالى ادى لاستشهاد 5 عناصر بينهم ضابط امر لواء في الجيش واصابة 5 اخرين.