2024-05-15 22:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 15 أيار 2024 في مقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس والوفد المرافق له، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في البحرين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وما خلفه من مأساة إنسانية، حيث أكد رئيس الجمهورية موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على وجوب وقف الحرب والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

وأشار فخامته إلى أن الأوضاع في فلسطين اصبحت لها تداعيات على المنطقة باسرها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل كامل حقوقه.

وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على إيجاد الحلول الشاملة والعادلة .

من جانبه، أعرب الرئيس عباس عن تقدير فلسطين حكومة وشعباً للمواقف التاريخية للعراق الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، مثمناً جهود العراق ومساعداته الدائمة لأشقائه الفلسطينيين.