2024-05-15 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأربعاء، بتعرض عناصر داعش الإرهابي على نقطة أمنية في المحافظة، بعد أيام من هجوم مطيبيجة. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “تعرضاً إرهابياً استهدف نقاطاً أمنية تابعة للجيش العراق في قضاء الدبس بكركوك”، مبيناً أن “الهجوم أسفر عن إصابتين كحصيلة أولى”. وأضاف، أن “حدثت اشتباكات بين الفرقة الثامنة من […]

ظهرت المقالة بعد مطيبيجة.. تعرض إرهابي جديد يستهدف نقاطاً أمنية في كركوك أولاً على Eishan.