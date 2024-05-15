تفاصيل وموعد تفويج الحجاج الى الديار المقدسة

2024-05-15 22:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ورئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، اجتماعا خصص لمناقشة خطة تأمين حجاج بيت الله الحرام.

وقال بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالتزامن مع قرب بدء عملية تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً ضم رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة والسادة وكلاء الوزارة وعدداً من القادة والضباط لمناقشة خطة تأمين حماية حجاج بيت الله الحرام للتفويج الجوي والبري".

وبحسب البيان، أكد الوزير على "ضرورة تأمين منفذ عرعر الحدودي بالكامل"، مشدداً في الوقت ذاته على "توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لأي تجمع للحجاج في جميع المحافظات، فضلاً عن تأمين قوافل الحجاج".

وبيّن أن "التفويج الجوي سيكون يوم (18) من شهر أيار الجاري ، فيما سيكون البري يوم (22) من الشهر نفسه، موجهاً مديريات الاستخبارات كافة بمتابعة جميع عمليات التفويج وعدم السماح لتحرك أي عجلة تحمل الحجاج من دون حماية وأن تشرع جميع العجلات بالسير في الطرق المخصصة لها وفق الخطة المرسومة".

كما أكد ايضا على "أهمية قيام مديرية المرور العامة بفتح جميع الطرق أمام باصات الحجاج، موجهاً أيضاً جميع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية الحجاج في المحافظات كافة بالاستعداد لتأمين عملية تفويج الحجاج وفق الجدول الزمني المعد لهذا الغرض بالشكل المطلوب وتوفير أفضل الخدمات لهم".