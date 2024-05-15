النفط تخطط لاستثمار 130 مقمق من غاز حقل الفيحاء بالبصرة

2024-05-15 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النفط، عن تخطيطها لاستثمار130 مقمق من غاز حقل الفيحاء بالبصرة.وأكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر خلال زيارته ومتابعته لتنفيذ مشروع استثمار غاز حقل الفيحاء في محافظة البصرة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أهمية الاسراع بتنفيذ وتشغيل مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، بهدف دعم قطاع الطاقة في العراق" ، مبينا إن "هذه الزيارة التفقدية للمشروع تأتي فيي اطار متابعته لمشاريع استثمار الغاز التي تمثل اضافة نوعية جديدة للانتاج الوطني ، في اطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الاستثمار الامثل للثروة الغازية وتحويلها إلى طاقة مفيدة لرفد الشبكة الوطنية لمحطات توليد الكهرباء. "وعبر صابر عن "أمله في استثمار كمية (130 ) مقمق نهاية العام من الحقل ، وتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بكمية (100 ) مقمق من الغاز الجاف باليوم ، إلى جانب انتاج (1100 ) طن من الغاز السائل ".وعقد وكيل الوزارة لشؤون الغاز اجتماعاً مع المسؤولين في شركتي نفط وغاز البصرة وشركة UEG الصينية ، وحثهم على الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتفيذ المشروع لاهميته في رفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات جديدة تسهم في زيادة ساعات تجهيز المواطنين .