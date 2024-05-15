رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تطوير العلاقات بين العراق والمغرب

2024-05-15 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لرئيس الوزراء المغربي عزيز اخنوش، أهمية تطوير العلاقات بين العراق والمغرب بمختلف المجالات.وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء في مقر إقامته في مملكة البحرين على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، رئيس وزراء المملكة المغربية السيد عزيز اخنوش".واضافت انه "وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية فؤاد حسين، نقل عزيز اخنوش تحيات وتقدير الملك محمد السادس إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّله الرئيس تحياته وتقديره إلى جلالة الملك، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة".وأكد الرئيس، "أهمية تطوير العلاقات بين العراق والمغرب وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أن "العراق يتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القضايا على الساحة الإقليمية والدولية إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية."وأشار الرئيس إلى أن "المنطقة تواجه عددا من الأزمات التي ينبغي العمل على حلها عبر الحوار واستمرار المشاورات واللقاءات وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة".ولفت رئيس الجمهورية إلى "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان آثم، منوها إلى وجوب الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة ومنع اتساعها، والعمل على إغاثة الشعب الفلسطيني".من جانبه، أعرب عزيز اخنوش عن "تطلّع المملكة الغربية لتعزيز العلاقات المشتركة مع العراق، مشيدا بدور العراق المحوري في إنهاء الأزمات في المنطقة".