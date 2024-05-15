القيادات الأمنية قلقة من "تحركات داعشية" على حدود بغداد الشرقية

2024-05-15 23:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (15 ايار 2024)، عن صدور أوامر عليا بتعزيز امن "الحد الاخضر" وهي سلسلة من البساتين التي توصل ديالى مع بغداد من جهتها الشرقية والشمالية الشرقية، بعد شكوك عن تحركات لداعش هناك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك اهتماما امنيا مضعافا بحدود العاصمة بغداد مع ديالى من جهة النهروان وبقية المناطق الزراعية والتي هي اشبه بالحد الاخضر"، مشيرا الى ان "ذلك الاهتمام من اجل تفادي اية خروقات مع وجود نشاط يبرز بين فترة واخرى لخلايا داعشية ضمن بزايز بهرز وكنعان والتي لاتبعد كثيرا عن المناطق الزراعية المحاذية للعاصمة".

واضاف، ان "اوامر عليا صدرت بتعزيز امن الحد الاخضر من خلال مرابطات في 5 مناطق بشكل مباشر واعادة صياغة ملف مسك الارض وفق الية تمنع اي نهايات سائبة مع تعزيز افق التعاون الاستخباري مع عمليات ديالى والقوات الماسكة للقواطع الإدارية بشكل مباشر".

واشار الى ان "الحدود بين ديالى وبغداد لا تنحصر في الجزء الجنوبي بل تمتد الى خان بني سعد ومناطق محمد سكران وغيرها وتأمينها بات أولوية لتفادي اي خروقات مستقبلية".

ويوم الاحد الماضي، تعرضت كاميرات حرارية في الاراضي الزراعية جنوب ناحية كنعان لنيران قناص، الامر الذي اشعل المخاوف من نشاط داعشي في مناطق لها امتداد بالنهروان شرق العاصمة بغداد.