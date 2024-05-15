المالية النيابية: مجلس الوزراء سيقر الأحد جداول الموازنة

2024-05-15 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، مساء اليوم الأربعاء، (15 ايار 2024)، ان مجلس الوزراء، سيصوت بالموافقة في جلسته الاستثنائية المقررة يوم الأحد المقبل على جداول الموازنة المالية لعام 2024.

وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "مجلس الوزراء سيصوت الأحد المقبل على جداول الموازنة لتصل سريعا الى مجلس النواب".

وحذر من ان "المشاريع قد تتلكأ اذا ما تم تأمين السيولة المالية لها ولابد من تأمينها عبر جداول الموازنة" مشدداً على، ان "المضي بموازنة بعجز مرتفع هي مخاطرة مالية".

وشدد الكرعاوي أيضاً "يجب دراسة جداول الموازنة 2024 بشكل دقيق واستضافة جهات حكومية" منوها الى، ان "لمجلس النواب صلاحية نقل وتقليل الانفاق في الجداول وتقليل نسبة العجز فيها".

وأكد "سنحاول حسم ملف الجداول خلال نهاية الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده لشهر واحد لتمضي الحكومة بالمشاريع" مضيفا "عازمون على حسم هذا الملف من اجل اعطاء الحكومة الفسحة الكاملة لتنفيذ برنامجها وخططها العمرانية والاستثمارية".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.







