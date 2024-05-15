مدرب الزوراء وكابتن أربيل وحارس الجوية الأفضل بدوري نجوم العراق

2024-05-15 23:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مدرب الزوراء عصام حمد المدرب الأفضل في الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد قيادة الزوراء للتفوق على الطلبة.

كما اختار الاتحاد، كابتن فريق أربيل شيركو كريم الأفضل في الجولة 28، بعد تقديمه مستوى مميزاً في مباراة فريقه أمام النفط.

وبتصديات حاسمة وشباك نظيفة، اختيار اتحاد الكرة العراقي، محمد حميد حارس مرمى القوة الجوية الأفضل في الجولة 28.

وتمسك لاعب القوة الجوية أيمن حسين بصدارة ترتيب هدافي دوري نجوم العراق، بواقع 23 هدفاً، يليه لاعب نفط ميسان برصيد 17 هدفاً، بينما احتل مهند علي من الشرطة المركز الثالث برصيد 14 هدفاً.

هذا ويشغل لاعبان المركز الرابع، ولكل منهما 13 هدفاً، وهما محمود المواس، بنادي الشرطة، واوكيكي اوفلابي بنادي النفط.

‎واستعاد فريق القوة الجوية، صدارة دوري نجوم العراق برصيد 62 نقطة بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 28، بينما تراجع فريق الشرطة للمركز الثاني برصيد 61 نقطة، يليه فريق الزوراء ثالثا برصيد 55 نقطة، بينما حافظ زاخو على المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

‎وجاء فريق النجف بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة، ثم فريق دهوك سادساً برصيد 44 نقطة، ونوروز سابعاً برصيد 41 نقطة.