العراق يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

2024-05-16 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، إدانة العراق لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، وتؤكد في هذا الظرف الاستثنائي تضامنها مع حكومة وشعب سلوفاكيا الصديقة، ورفضها لكافة أشكال العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار".وتابعت: " أنها تعرب ايضا عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي".