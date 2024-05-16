نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة تعزيز الاستقرار في كركوك وحماية التعايش السلمي

2024-05-16 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد، ضرورة تعزيز الاستقرار في كركوك وحماية التعايش السلمي بين المكونات.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد، أكد اليوم الأربعاء على استمرار الجهود والعمل المشترك مع نواب كركوك وعدد من شيوخ العشائر والوجهاء وشخصيات عن المكونات، والمسؤولين العسكريين والأمنيين و محافظ كركوك، وحضور أعضاء من مجلس المحافظة ولجنتي الأمن والدفاع، وتم عقد اللقاءات والاجتماعات وبذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول الواقعية والمناسبة في بلكانة وسربشاخ والقرى المجاورة لها".وأشار إلى "مواصلة العمل في سبيل إسترجاع الحقوق لأصحابها الشرعيين، وتقييم الضرر بسبب التوتر والتجاوزات التي حصلت في تلك المناطق وتعويض المتضررين"، مشددا على طضرورة تعزيز الإستقرار وحماية التعايش السلمي بين المكونات، والبحث عن الحلول المستدامة عبر القانون والإجراءات القضائية".