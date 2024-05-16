2024-05-16 00:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت منظمة المراقبة الصحفية “ميدل إيست مونيتور”، عن قيام سلطات الكيان الصهيوني باعتقال شخص والتحقيق معه بسبب زيارته إلى العراق. وقالت المنظمة في تقرير، ترجمته منصة “إيشان”، إن “جهاز الشاباك الإسرائيلي، اعتقل شخصاً وحقق معه بعد هبوطه في مطار بن غورين بتل أبيب”. وأضافت، أن “الشخص الذي يبلغ من العمر 24 عاماً أثار شكوك ضباط […]

ظهرت المقالة “إسرائيل” تحقق مع شخص قام بزيارة العراق مستخدماً جواز دولة أخرى أولاً على Eishan.