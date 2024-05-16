رئيس مجلس الخدمة يؤكد أهمية إعادة النظر في الهياكل الإدارية

2024-05-16 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، أهمية إعادة النظر في الهياكل الإدارية لتنظيم ملف التعيينات.وذكر بيان لمجلس الخدمة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، استقبل اليوم الأربعاء النائب سالم المسلماوي والوفد المرافق له المكون من عضو مجلس محافظة بابل علي عيسى وممثلين عن خريجي الاختصاصات النفطية" .واكد التميمي، بحسب البيان، ان "إعادة هندسة نظام من شأنهِ الشروع بضبط إدارة ملف التعيينات ،يتطلب أهمية اعادة النظر في الهياكل الادارية، الأمر الذي من شأنه خفض معدل الترهل في مؤسسات الدولة ويحدد احتياجها الدقيق من كل اختصاص"، مبينا ان "تعيين الملاكات الوسطية مهم جدا لإدارة دفة العمل، بالتوازي مع تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا لخلق حالة التكامل الوظيفي في الجهاز الاداري".من جانبه، اشاد المسلماوي بجملة الطروحات والمقترحات التي قدمها رئيس المجلس والتي من شأنها ان تساهم بخلق شراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب أكبر عدد من الخريجين العاطلين عن العمل.