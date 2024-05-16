المندلاوي: نحرص على إقرار قانون خدمة وتقاعد الحشد

2024-05-16 00:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





أفاد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أمس الأربعاء، بحرص رئاسة وأعضاء مجلس النواب على إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.

وقال المندلاوي، في بيان: "إكراماً ووفاءً لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن البلد ومقدساته، ووقفوا سداً منيعاً بوجه الإرهاب والمخططات التي كانت تستهدف وجود

العراقيين، نُعرب عن حرص رئاسة وأعضاء مجلس النواب على إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لإنصاف أبطال هذه المؤسسة

المضحية".

وأكد، أن "مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، سيحظى باهتمام بالغ وأهمية كبيرة لدى السلطة التشريعية، لضمان حقوق جميع منتسبي الهيئة".

وتابع، "سنوجه اللجان النيابية المعنية فور وصول القانون إلى المجلس بقراءته ومناقشته والإسراع في استكمال إنضاجه لغرض المضي في التصويت

عليه".