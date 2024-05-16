شبكة الإعلام تعتمد آليات لإبراز تضحيات الشهداء

2024-05-16 00:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





اتفقت شبكة الإعلام العراقي مع مؤسسة الشهداء على آليات جديدة لإبراز دور الشهداء وجرائم البعث، مبينة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن.

وقال رئيس الشبكة كريم حمادي، لـ"واع": "اتفقنا خلال لقائنا رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي الذي زار مقر شبكة الإعلام العراقي، على آليات جديدة لإبراز دور الشهداء وعوائلهم وجرائم حزب البعث والتضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء سواء في فترة النظام البائد أو في الوقت الحالي، فضلاً عن دور الدولة العراقية والحكومة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على تزويد شبكة الإعلام العراقي بالوثائق التي تم تنضيدها في مؤسسة الشهداء ولم تنشر سابقاً".

وأضاف أنه "تم تشكيل لجان مشتركة مع مؤسسة الشهداء ومؤسسات أخرى"، لافتاً إلى أن "النتائج ستأتي تباعاً بعد إنجاز جميع الآليات الإعلامية والفنية والتقنية بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي لـ"واع"، أن "هناك انتهاكات كبيرة تعرض لها أبناء الشعب العراقي وبالتالي واجب قناة العراقية والقنوات العراقية الأخرى أن تظهر هذه المعاناة"، مبيناً أن "أعداد الشهداء والجرحى تجاوز نصف مليون بين شهيد ومصاب، وهذا العدد الكبير يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة العراقية من أجل خدمة عوائل الشهداء، وإبراز تضحيات الشهداء وجرائم البعث وداعش والقاعدة".

وذكر أن "قناة العراقية، سيكون لها دور إيجابي في المرحلة القادمة، كما سيتم تزويد شبكة الإعلام العراقي بوثائق ومؤلفات كثيرة تتواجد لدينا في مؤسسة الشهداء، كي تنتج على شكل أفلام وثائقية وبرامج إذاعية وتلفزيونية حتى يطلع الشعب العراقي عليها"، مشيراً إلى أن "دائرة الإعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الشهداء تتواصل بشكل مستمر مع شبكة الإعلام، لتزويدها بكافة الوثائق والمطبوعات والمؤلفات الموجودة لدينا".

وأشار إلى أن "ستراتيجيتنا بالعمل دعم الإعلام بشكل كبير جداً، والمطبوعات التي ألفها الشهداء أو التي ألفت عن الشهداء، وهذا واجبنا في المؤسسة وواجب الإعلام بأن تنشر المؤلفات عن الشهداء وذويهم".