المصرف العقاري يعلن تطبيق خدمة الجباية الإلكترونية

2024-05-16 01:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المصرف العقاري، تطبيق خدمة الجباية الإلكترونية.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية باشر المصرف العقاري وبإشراف مباشر من المدير العام عباس الجواهري بتطبيق خدمة الجباية الإلكترونية والتي تعتبر من اهم الخدمات الهادفة إلى تبسيط الاجراءات الروتينية التي تثقل كاهل المواطن من خلال خدمة تسديد مستحقات وأقساط المقترضين الشهرية باستخدام تطبيق الموبايل الخاص بالمصرف العقاري في اي مكان وفي اي زمان دون حاجة الحضور إلى احد فروع المصرف" .وأضاف، انه " سبق هذا الانجاز الكبير سلسلة من الانجازات في تنفيذ البرنامج الحكومي كان أولها إطلاق مشروع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام اجهزة (POS) في سنة 2023 وفي اكثر من (6000) موقع منتشرة في المحافظات العراقية كافة ، بالإضافة إلى مباشرة المصرف بتطبيق نظام إلكتروني داخل فروع المصرف تم تطويرهُ بأيادي كوادر المصرف للوصول لاقصى درجات الاستعداد لإطلاق النظام المصرفي الشامل" .وأشار الى ان "خدمات المصرف العقاري الالكترونية وجِدت لخدمة المواطن من اجل ضمان تسديد مستحقات واقساط قروض المواطنين الشهرية بيسر وأمان" .