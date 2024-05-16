2024-05-16 01:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، قصف هدف حيوي في مستوطنة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير. وقال بيان للمقاومة، حصلت عليه منصة “إيشان”، إنه “استهدفت اليوم الخميس ، بواسطة الطيران المسير ، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة”. وأضاف: “نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية: قصفنا هدفاً حيوياً في إيلات بالطيران المسير أولاً على Eishan.