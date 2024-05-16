مفاجأة سعيدة لريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

2024-05-16 04:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى ريال مدريد مفاجأة سعيدة قبل أسبوعين من مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.وكانت هناك الكثير من الشكوك حول لحاق الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد بالمباراة المقررة في الأول من الشهر المقبل.ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، تحسنت حالة تشواميني مؤخرا، كما أن إصابته لن تمنعه من التواجد مع ريال مدريد في ويمبلي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.يذكر أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عندما سئل عن حالة تشواميني، صرح قائلا: "ليس لديه العديد من الخيارات لخوض النهائي، لكنه ليس مستبعدًا. الآن يمر بأسبوع مهم. قدمه لا تؤلمه كثيرًا، أعتقد أن الإصابة مختلفة عن المشكلة الأخيرة التي تعرض لها"وكان ريال مدريد تأهل إلى المباراة النهائية عقب التفوق على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.