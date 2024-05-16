نجم ريال مدريد يرفض عرضا من ليفركوزن

2024-05-16 07:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد تلقى عرضا من أجل الانتقال إلى صفوف باير ليفركوزن، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وينتهي عقد المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد في الصيف المقبل.ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، أبلغ ناتشو مسؤولي ريال مدريد بأنه لن يجدد عقده، وسيرحل عن النادي في الصيف المقبل.ونقلت الشبكة عن مقربين من ناتشو أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، لافتة إلى أنه لا يريد الانتقال إلى نادٍ آخر من كبار أوروبا.وكشفت أن ناتشو رفض عرضا مغريا للانتقال إلى باير ليفركوزن في الموسم المقبل، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب المميز تشابي ألونسو.وذكرت أن ناتشو قد ينتقل إلى الدوري الأمريكي أو السعودي، ويفضل حتى الآن الخيار الأول، لكنه يبحث عن العرض المناسب.