ارتفاع أسعار الذهب مع توقعات خفض الفائدة من بنك الاحتياطي

2024-05-16 08:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع ضعف عوائد الدولار والسندات بفعل تزايد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بتخفيض أسعار الفائدة في أوائل سبتمبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2388.10 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ 19 أبريل/ نيسان يوم الأربعاء. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 2393.20 دولاراً.

ويأتي انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى جانب تقرير الوظائف الباهت الأسبوع الماضي وتقرير الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع لشهر أبريل بمثابة أخبار جيدة لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين ينتظرون رؤية تقدم متجدد في التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض.

يُعرف السبائك بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.56 دولارا للأوقية، وربح البلاديوم 0.3% إلى 1012.93 دولارا.