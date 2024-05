عضو بمجلس ذي قار يدعو لعقد [جلسة استثنائية] بعد زيادة الاصابات بالسرطان

2024-05-16 08:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاربعاء، إلى عقد جلسة للمجلس بسبب زيادة اصابات بمرض السرطان في المحافظة .ووجه الخفاجي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، دعوة لاعضاء المجلس لـ”عقد جلسة للمجلس بسبب تزايد حالات الاصابة بمرض السرطان في المحافظة، ولحاجة المرضى...

