بتهمة الاتجار بالبشر والمخدرات.. القبض على 4 متهمين في بغداد والنجف

2024-05-16 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

من أجل القضاء على آفة المخدرات وملاحقة المروجين لها؛ كونها لا تقل خطورة عن الإرهاب، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، عملية إلقاء القبض على (٣) تجار مخدرات خطرين في محافظة النجف الأشرف، بعد ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أكثر من (٥٠٠) حبة مخدرة، إذ دُونت أقوالهم بدائياً وقضائياً وإيقافهم وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات).

ومن جهة أخرى، وبجهد استخباري، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها، القبض على أحد تجار الأعضاء البشرية في منطقة الكرادة ببغداد بالجرم المشهود، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٢٤٠ تجارة أعضاء بشرية)، وقد سُلم المتهم الى الجهات المختصة أصولياً.