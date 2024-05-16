2024-05-16 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، القبض على (45) متهما بينهم (12) مخالفا لشروط الإقامة والجنسية في العاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "استكمالاً لعمليات البحث والتفتيش الجارية في العاصمة بغداد ومن خلال الفرقتين الخامسة والأولى شرطة اتحادية والقطعات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها تم تنفيذ عمليات بحث وتفتيش ضمن مناطق (الحميدية، أم الكبر والغزلان، حي الكوفة، الكمالية، الكرزية، البتاوين)".

وأضاف البيان، ان "العمليات اسفرت عن اعتقال (45) متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (12) مخالفا لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، فضلا عن الاستيلاء على عدد من الأسلحة والاعتدة والمواد الأخرى غير المرخصة".

واكد انه "تم تسليم المخالفين والمواد المستولى عليها إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".