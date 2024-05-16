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بالمر يعادل رقم ثلاثي تشيلسي الأسطوري

بالمر يعادل رقم ثلاثي تشيلسي الأسطوري
بالمر يعادل رقم ثلاثي تشيلسي الأسطوري
2024-05-16 09:30:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
قاد النجم الدولي الإنجليزي كول بالمر، فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه برايتون 2-1 ، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن بالمر افتتح التسجيل في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأضافت الشبكة، أن بالمر عادل أفضل رصيد من الأهداف الافتتاحية في موسم واحد لأحد لاعبي تشيلسي، والذي يحمله كل من جيانفرانكو زولا (1989-1999) وديدييه دروجبا (2006-2007) وإيدن هازارد (2014-2015).
الجدير ذكره أن تشيلسي وفي حال فاز في مباراته الأخيرة الأحد المقبل على بورنموث، مقابل خسارة توتنهام أمام شيفيلد يونايتد، سيتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي باحتلال المركز الخامس.

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